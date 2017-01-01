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Турция начинает строительство наземной части Турецкого потока

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Президент Реджеп Эрдоган анонсировал окончательную реализацию этого проекта на конец 2019 года.
Турция начинает строить наземный участок Турецкого потока
Турция начинает строить наземный участок Турецкого потока
Getty Images

На территории Турции начинается строительство наземной части газопровода Турецкий поток. Об этом в четверг, 13 декабря, заявил президент страны Реджеп Эрдоган, сообщает Anadolu.

Об этом он сказал в ходе представления плана действий на вторые 100 дней работы нового правительства после перехода на президентскую форму правления.

"Мы начинаем строительство наземной части Турецкого потока на нашей территории", - заявил Эрдоган.

Он также объявил о намерениях закончить реализацию этого проекта "до конца 2019 года".

Как сообщалось, 19 ноября в Стамбуле прошла церемония завершения строительства морского участка газопровода Турецкий поток, в которой приняли лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Напомним, в конце ноября 2018 года сообщалось, что Газпром отложит строительство продолжения Турецкого потока минимум на год из-за задержки в создании газотранспортной инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе.

В обход Украины. Выбран маршрут Турецкого потока-2

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Теги: Турция, строительство, Эрдоган, газопровод, Турецкий поток
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Источник: korrespondent.net

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