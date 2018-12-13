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В Сирии начался штурм последнего анклава ИГИЛ

Комментариев: 4
Сирийские курды при поддержке авиации США штурмуют последний город ИГИЛ в Сирии в Хаджине.
Курды штурмуют сирийский Хаджин
Курды штурмуют сирийский Хаджин

Сирийские демократические силы (SDF) при поддержке авиации США штурмуют последний крупный город, который контролируют боевики "Исламского государства" на восточном берегу реки Евфрат. Об этом сообщает пресс-секретарь SDF Мустафа Бали, пишет Reuters.

По его словам, SDF, удерживающая примерно четверть Сирии к востоку от Евфрата, уже вошла в центр Хаджина. "Бои продолжаются", - сказал Бали.

SDF пытаются взять Хаджин в течение последних нескольких месяцев. Это последний анклав ИГИЛ в Сирии, расположенный вблизи иракской границы

Полковник Шон Райан, пресс-секретарь подконтрольной США коалиции против "Исламского государства", сообщил, что "продвижение происходит хорошо".

Как сообщалось, накануне президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что через несколько дней турецкие военные начнут операцию против сирийских курдов восточнее реки Евфрат.
 
Ранее США разместили наблюдательные посты на границе Сирии и Турции, чтобы таким образом препятствовать усилению напряжения между Анкарой и курдскими военизированными формированиями.
 
 

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Теги: США, курды, Сирия, Конфликт в Сирии, ИГИЛ, Исламское государство, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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WTF2wtf    13.12.2018, 18:53
Оценка:  +3
WTF2wtf
а вовочка ж там вроде весь илиг давно победил?
или не?
Хюндай    13.12.2018, 18:47
Оценка:  0
Хюндай
Из статьи ясно что сирийские курды воюют при поддержке авиации сша,как тогда понять этот текст - Эрдоган заявил, что через несколько дней турецкие военные начнут операцию против сирийских курдов восточнее реки Евфрат.
WTF2wtf    13.12.2018, 18:53
Оценка:  +1
WTF2wtf
Для кого новость, что турки с курдами "не дружат", мягко говоря???
WTF2wtf    13.12.2018, 18:54
Оценка:  0
WTF2wtf
Из-за поддержки курдов америкосами у турков и вылезают терки с США
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