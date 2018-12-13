В Сирии начался штурм последнего анклава ИГИЛ

Сирийские курды при поддержке авиации США штурмуют последний город ИГИЛ в Сирии в Хаджине.

Сирийские демократические силы (SDF) при поддержке авиации США штурмуют последний крупный город, который контролируют боевики "Исламского государства" на восточном берегу реки Евфрат. Об этом сообщает пресс-секретарь SDF Мустафа Бали, пишет Reuters.

По его словам, SDF, удерживающая примерно четверть Сирии к востоку от Евфрата, уже вошла в центр Хаджина. "Бои продолжаются", - сказал Бали.

SDF пытаются взять Хаджин в течение последних нескольких месяцев. Это последний анклав ИГИЛ в Сирии, расположенный вблизи иракской границы

Полковник Шон Райан, пресс-секретарь подконтрольной США коалиции против "Исламского государства", сообщил, что "продвижение происходит хорошо".

Как сообщалось, накануне президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что через несколько дней турецкие военные начнут операцию против сирийских курдов восточнее реки Евфрат.

Ранее США разместили наблюдательные посты на границе Сирии и Турции, чтобы таким образом препятствовать усилению напряжения между Анкарой и курдскими военизированными формированиями.

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