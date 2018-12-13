Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Спецназу не удалось задержать страсбургского стрелка

Комментариев: 1
Бойцы элитного подразделения заблокировали два квартала в Страсбурге и проводили осмотр помещений, где раньше появлялся злоумышленник.
Спецназ провел спецоперацию, но не нашел стрелка
Спецназ провел спецоперацию, но не нашел стрелка

Французским силовикам так и не удалось обнаружить, задержать или обезвредить человека, открывшего во вторник стрельбу на рождественской ярмарке. Об этом в четверг, 13 декабря, заявило руководство спецоперации сообщает Укринформ.

Отмечается, что спецоперацию в четверг, во второй половине дня, проводили бойцы элитного подразделения RAID в одном из районов Страсбурга.

Спецназовцы заблокировали два квартала в Страсбурге и проводили осмотр помещений, где раньше появлялся злоумышленник - 29-летний Шериф Шекат.

Правоохранители продолжают его розыск.

Напомним, в результате стрельбы в центре Страсбурга 11 декабря трое человек скончались, еще 12 госпитализированы с различными ранениями.

Теракт на ярмарке в Страсбурге. Все подробности

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: теракт, Франция, стрельба, спецназ, экстрасенсы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Rangol    13.12.2018, 22:10
Оценка:  0
Rangol
Гуммно, а не спецназ. Вообще гомики не могут ничего поделать. Весь Страсбург, весь Брюссель будут сидеть по шкафам обоссавшись, как канадский премьер
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь