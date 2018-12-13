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Саммит ЕС принял решение по Азову

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Обсуждение вопроса об Азове заняло у европейских лидеров почти час. В решении упоминается возможность введения новых механизмов воздействия на Россию.
Совет ЕС принял решение по ситуации в районе Керченского пролива
Совет ЕС принял решение по ситуации в районе Керченского пролива
dpa

Лидеры стран-членов Евросоюза требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков. Об этом в четверг, 13 декабря, по итогам пленарного заседания Европейского совета заявил президент этого органа Дональд Туск, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что об этом говорится в отдельном решении, принятом на заседании в Брюсселе.

"Европейский совет требует безотлагательно отпустить всех задержанных украинских моряков, вернуть (захваченные) корабли и обеспечить свободный проход всех кораблей в Керченском проливе", - сообщил Туск.

Полный текст решения Евросовета на момент публикации этой новости еще не был обнародован. Стоит заметить, что обсуждение вопроса об Азове, исходя из сообщений представителей секретариата о ходе заседания, заняло у европейских лидеров почти час.

При этом источники издания свидетельствуют, что в решении упоминается возможность введения новых механизмов воздействия на Россию.

Эту информацию подтвердил, в частности, брюссельский журналист Рикард Йозвяк. "Евросоюз готов к принятию новых мер, включающих усиление поддержки пораженных конфликтом регионов Украины", - цитирует он решение саммита в своем микроблоге Twitter.

Необходимо также заметить, что все внешнеполитические решения стран-членов ЕС требуют единогласного одобрения.

Также участники Европейского совета сегодня приняли решение сохранить санкции против РФ в полном объеме.

Ранее СМИ сообщали, что в ответ на ситуацию в Азовском море Евросоюз предоставит помощь пострадавшим регионам, но новые санкции вводить не будет.

 

 

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Теги: ЕС, Туск, Азовское море, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    13.12.2018, 22:53
Оценка:  0
Boxerogos
Короче,снова ни о чём...
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