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МВФ предупреждает о мировом финансовом кризисе

Комментариев: 4
Удар почувствуют в первую очередь страны, которые занимаются продажей сырья, и Украине с экспортом зерна и металла в их числе.
В МВФ предупреждают о грядущем мировом финансовом кризисе
В МВФ предупреждают о грядущем мировом финансовом кризисе
Reuters (архів)

В Международном валютном фонде в ближайшие годы прогнозируют наступление нового мирового финансового кризиса из-за падения стоимости основных сырьевых продуктов. Об этом заявил заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон, сообщает The Guardian.

Липтон отметил, что кризис ударит прежде всего по тем странам, которые занимаются продажей сырья, и Украине с экспортом зерна и металла в их числе.

"Грозовые облака следующего глобального финансового кризиса уже собираются", - заявил представитель фонда.

В МВФ также отметили, что даже крепкие экономики крупных стран, как и сам фонд, пока не готовы перенести возможный кризис без потерь.

"Как мы уже говорили, "почините крышу, пока светит солнце". Как и многие из вас, я вижу грозовые облака и боюсь, что работа по предотвращению кризисов не завершена", - сказал он.

Прогнозируется, что глобальный рост замедлится в результате торговой войны. Липтон предупредил, что устойчивый торговый конфликт между США и Китаем, скорее всего, вызовет "далеко идущие и долгосрочные последствия" для мировой экономики. Он считает, что есть риск того, что риторика Дональда Трампа может побудить Китай оградить свою экономику от остального мира.

Ранее в МВФ заявляли, что глобальный финансовый кризис стал ближе. В частности, некоторые неблагоприятные прогнозы начали реализовываться.

Как сообщалось, новый экономический кризис может наступить в ближайшие несколько лет.

 

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Теги: глобальный экономический кризис, МВФ, экономика, рынок сырья, финансовый кризис
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Ruspidor    13.12.2018, 23:53
Оценка:  -1
Ruspidor
Шо, опять....
Boxerogos    13.12.2018, 23:48
Оценка:  -4
Boxerogos
Последние 5 лет Украина и кризис-синонимы.
doc1    13.12.2018, 23:45
Оценка:  -2
doc1
Чушь какая! Если Китай оградит свою экономику от США то Китаю наступит звездец потому как США основной потребитель китайского овна!
RomaCrimea    13.12.2018, 23:39
Оценка:  0
RomaCrimea
АААААА Мы умрем!!!!!!!!!!!!!!!
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