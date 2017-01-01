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Страсбургского стрелка ликвидировала полиция - СМИ

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Подозреваемый в стрельбе на рождественской ярмарке Шериф Шекат был убит во время перестрелки с полицейскими.
Полиця застрелила подозреваемого в стрельбе на ярмарке в Страсбурге
Полиця застрелила подозреваемого в стрельбе на ярмарке в Страсбурге

Французские правоохранители вечером 13 декабря застрелили Шерифа Шеката, подозреваемого в стрельбе на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источники полиции.

Отмечается, что 29-летний Шекат укрывался на одном из складов в квартале Мэно. Он был убит после того, как вступил в перестрелку с полицейскими. 

Напомним, во вторник, 11 декабря, мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге. Подозреваемым в атаке оказался уроженец Страсбурга по имени Шериф Шекат. известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона.

По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, 13 получили ранения.

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Теги: теракт, Франция, стрельба, полиция, Ярмарка, Страсбург
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Источник: korrespondent.net

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