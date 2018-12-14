Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россиянка Бутина признала вину в суде США

Комментариев: 1
Гражданка РФ призналась в участии в заговоре против Соединенных Штатов. Ранее она пошла на сделку со следствием, чтобы избежать максимального наказания.
Мария Бутина признала свою вину в американском суде
Мария Бутина признала свою вину в американском суде

Россиянка Мария Бутина, задержанная в США, признала в суде, что участвовала в сговоре с целью совершения преступления против Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщил телеканал CNN.

Также Бутина указала, что под руководством российского чиновника в США пыталась проникнуть в доверие к лидерам Национальной стрелковой ассоциации и выразила готовность сотрудничать со следствием.

Представитель обвинения заявил в суде, что она "стремилась установить неофициальные связи с американцами, имеющими власть и влияние на политику США".

Как отмечает телеканал, Бутиной грозит не более пяти лет тюрьмы, но скорее всего она получит максимум шесть месяцев лишения свободы из-за сделки со следствием о признании вины.

После отбывания наказания Бутина, вероятно, будет депортирована. На февраль 2019 года назначено слушание для обсуждения даты вынесения приговора.

Как сообщал Корреспондент.net, Бутину задержали в США в июле этого года по подозрению в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента РФ. 

В МИД России заявили, что дело против Бутиной является сфабрикованным

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, суд, шпионаж, россияне, вина, российские шпионы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Kostos    14.12.2018, 01:29
Оценка:  0
Kostos
Так бы сразу и сказала... А то "НивинаватаяЯ"
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь