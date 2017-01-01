В США расследуют финансирование инаугурации Трампа - СМИ

Прокуратура изучает возможность того, что инаугурационный комитет получал финансирование в обмен на предоставление спонсорам политических услуг.

Прокуратура Манхэттена начала расследование условий финансирования инаугурации президента Дональда Трампа. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что всего на церемонию было потрачено рекордную для США сумму в 107 миллионов долларов.

В феврале 2018 года стало известно, что по меньшей мере четверть этих средств была переведена компании WIS Media Partners, которую возглавляет возглавляет Стефани Уинстон Уолкофф. По информации издания, она является близкой подругой первой леди Мелании Трамп.



Расследование, начатое прокуратурой, связано с материалами, которые были получены во время следствия в отношении экс-адвоката Трампа Майкла Коэна.

Следователи изучают возможность того, что инаугурационный комитет получал финансирование в обмен на предоставление спонсорам определенных политических услуг со стороны администрации. Кроме того, нарушением закона может быть финансирование инаугурации со стороны некоммерческих организаций.

Инаугурационный комитет, в соответствии с законодательством, раскрыл публично данные лишь о пяти самых крупных спонсорах церемонии. Таким образом, известно об источнике 61 миллиона долларов. Откуда поступили прочие средства в Белом доме не сообщили.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января 2017 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet