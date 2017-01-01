Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕС отказал Мэй в повторных переговорах по Brexit

Комментариев: 0
Брюссель официально подтвердил, что новых переговоров о Brexit не будет и на ратификацию в британском парламенте должен быть вынесен уже имеющийся документ.
Тереза Мэй на саммите ЕС
Тереза Мэй на саммите ЕС

Евросоюз назвал невозможным возобновление переговоров по Brexit. Об этом сказано в итоговом заявлении саммита ЕС в Брюсселе в пятницу, 14 декабря.

Таким образом, Европейский Союз подтвердил собственное постановление от 25 ноября.

ЕС также призвал активизировать подготовку к Brexit на всех уровнях и готовиться ко всем возможным сценариям. При этом в Брюсселе выразили готовность налаживать максимально тесные отношения с Лондоном сразу после выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года.

Также ЕС заявил о намерении продолжать обсуждение вопроса о границе с Ирландией, который вызывает многочисленные споры среди британских политиков.

Мэй уведомила членов ЕС о трудностях, возникающих при ратификации соглашения по Brexit в британском парламенте.

В понедельник, 10 декабря, британский премьер перенесла голосование в Палате общин по этому вопросу из-за вероятного отсутствия поддержки. Позднее Консервативная партия голосовала по вотуму недоверия Мэй, однако она сохранила свой пост.

По различным данным голосование отложено до следующей недели или до начала января.

Если соглашение не будет ратифицировано, ЕС и Великобритании угрожает неконтролируемый Brexit без взаимных уступок, что может стать причиной политического хаоса и неразберихи, отставки Мэй, новых выборов в парламент Великобритании и даже повторного референдума.

Условия Brexit: капитуляция или победа Британии?

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Британия, Великобритания, Brexit, Тереза Мэй
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь