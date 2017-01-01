ЕС отказал Мэй в повторных переговорах по Brexit

Брюссель официально подтвердил, что новых переговоров о Brexit не будет и на ратификацию в британском парламенте должен быть вынесен уже имеющийся документ.

Евросоюз назвал невозможным возобновление переговоров по Brexit. Об этом сказано в итоговом заявлении саммита ЕС в Брюсселе в пятницу, 14 декабря.

ЕС также призвал активизировать подготовку к Brexit на всех уровнях и готовиться ко всем возможным сценариям. При этом в Брюсселе выразили готовность налаживать максимально тесные отношения с Лондоном сразу после выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года.

Также ЕС заявил о намерении продолжать обсуждение вопроса о границе с Ирландией, который вызывает многочисленные споры среди британских политиков.

Мэй уведомила членов ЕС о трудностях, возникающих при ратификации соглашения по Brexit в британском парламенте.

В понедельник, 10 декабря, британский премьер перенесла голосование в Палате общин по этому вопросу из-за вероятного отсутствия поддержки. Позднее Консервативная партия голосовала по вотуму недоверия Мэй, однако она сохранила свой пост.

По различным данным голосование отложено до следующей недели или до начала января.

Если соглашение не будет ратифицировано, ЕС и Великобритании угрожает неконтролируемый Brexit без взаимных уступок, что может стать причиной политического хаоса и неразберихи, отставки Мэй, новых выборов в парламент Великобритании и даже повторного референдума.

Условия Brexit: капитуляция или победа Британии?

Источник: Русская служба DW

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