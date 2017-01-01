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Убийство Хашкаджи: Сенат США возложил вину на саудовского принца

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Американские законодатели также приняли резолюцию о прекращении военной помощи саудитам в Йемене.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд
Сенаторы США большинством голосов поддержали резолюцию, в которой говорится, что Вашингтон прекращает оказывать военную помощь Саудовской Аравии в гражданской войне в Йемене. Голосование за документ состоялось в четверг, 13 декабря, сообщает Голос Америки.
 
Члены Сената отказались поддержать президента Дональда Трампа, который несколько раз заявлял, что Эр-Рияд продолжает оставаться стратегическим союзником Вашингтона на Ближнем Востоке.
 
Отмечается, что резолюция пока не получила статуса закона и для этого потребуется ряд дополнительных шагов.
 
По данным СМИ, американские законодатели впервые в истории поддержали решение о выводе своих солдат из зарубежных военных операций. Оно было принято в рамках Закона о полномочиях в условиях военного времени, который ограничивает возможности президента в направлении американских военнослужащих в потенциально опасные конфликтные зоны без одобрения Конгресса США.
 
Также сенаторы единогласно проголосовали за резолюцию, в которой ответственность за убийство Хашкаджи возлагается на саудовского наследного принца Мухаммеда Бин Салмана.
 
Авторы резолюции настаивают на том, чтобы Эр-Рияд привлек к ответственности всех, кто замешан в убийстве журналиста.
 
Ранее спецслужбы США пришли к выводу, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман мог отдать приказ об убийстве Хашкаджи.

Напомним, саудовский журналист исчез 2 октября. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и не вернулся.

Эр-Рияд признал смерть Хашкаджи спустя 18 дней.

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Теги: США, Саудовская Аравия, журналист, Йемен, резолюция, Сенат США, военная помощь
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Источник: korrespondent.net

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