Убийство Хашкаджи: Сенат США возложил вину на саудовского принца

Члены Сената отказались поддержать президента Дональда Трампа, который несколько раз заявлял, что Эр-Рияд продолжает оставаться стратегическим союзником Вашингтона на Ближнем Востоке.

Отмечается, что резолюция пока не получила статуса закона и для этого потребуется ряд дополнительных шагов.

По данным СМИ, американские законодатели впервые в истории поддержали решение о выводе своих солдат из зарубежных военных операций. Оно было принято в рамках Закона о полномочиях в условиях военного времени, который ограничивает возможности президента в направлении американских военнослужащих в потенциально опасные конфликтные зоны без одобрения Конгресса США.

Также сенаторы единогласно проголосовали за резолюцию, в которой ответственность за убийство Хашкаджи возлагается на саудовского наследного принца Мухаммеда Бин Салмана.

Авторы резолюции настаивают на том, чтобы Эр-Рияд привлек к ответственности всех, кто замешан в убийстве журналиста.