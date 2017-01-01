Мадуро приказал армии Венеcуэлы быть в полной готовности

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг, 13 декабря, отдал приказ вооруженным силам находиться в максимальной готовности, чтобы победить возможные "заговоры". Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Я отдал приказ всем нашим вооруженным силам быть готовыми и поддерживать максимальный уровень развертывания, дисциплины, лидерства и подготовки, чтобы победить империалистические заговоры и поддерживать мир. Венесуэла рассчитывает на вас", – подчеркнул Мадуро.