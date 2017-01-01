Убийство украинца в Неаполе: Задержан поляк

Преступник нанес мужчине пять ножевых ранений и успел скрыться с места происшествия до приезда полиции.

Итальянская полиция арестовала убийцу, который зарезал украинца Юрия Бусуйока в Неаполе. Пострадавший скончался на месте. Как выяснилось, Юрий пытался защитить девушку.

О факте ареста преступника сообщают Факты, со ссылкой на отца погибшего Михаила Бусуйока.

Далеко убежать убийца не успел - его задержали в Неаполе.

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“Предположение итальянских СМИ о том, что сына убил поляк, подтвердились. Это действительно гражданин Польши, ему 31 год. Когда его задержали, он сначала сказал полиции, что ничего не помнит - мол, был сильно пьян. Но потом во всем признался. Сказал, что это он совершил убийство. Причин до сих пор не называет. Сейчас есть много версий, но их нельзя разглашать, пока не закончится следствие“, - сообщил отец погибшего.

По словам Михаила, Юрий не был знаком с преступником.

“По предварительной версии по улице шли итальянец (на самом деле выходец из стран СНГ, которого в детстве усыновили итальянцы) и его знакомая девушка. На них напал поляк. Были ли они знакомы с тем поляком, не известно. Но к моему сыну, который проходил мимо, подбежала эта девушка и попросила о помощи. Юра сразу же откликнулся. Когда он прибежал, поляк набросился на него и пять раз ударил ножом“, - говорит Михаил.

По словам Михаила, вопрос с похоронами сына до сих пор не решен.

“Экспертизы продолжаются, поэтому тело пока никто не отдает. Но хоронить сына будем на родине, в Украине“, - сказал отец.

Как сообщалось, в историческом центре города Неаполь в Италии в воскресенье, 2 декабря, убили 36-летнего гражданина Украины.