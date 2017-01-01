Трамп рассматривает своего зятя на главу аппарата Белого дома - СМИ

Глава США рассматривает кандидатуру своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера на пост главы аппарата Белого дома.

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера на пост главы аппарата Белого дома. Об этом со ссылкой на неназванного представителя Республиканской партии, близкого к американской администрации, сообщает Huffington Post.

По словам одного из собеседников издания, Кушнер и Трамп встретились 12 декабря, чтобы обсудить возможное назначение.

Источник отметил, что зять американского президента в качестве аргумента указал на свой опыт в подготовке реформы уголовного законодательства и возможность сработаться с демократами.

В пятницу Трамп заявил, что определился с пятью кандидатурами, которые могут занять кресло главы аппарата Белого дома, сейчас с ними проводятся собеседования.

В то же время в Белом доме не ответили на запрос издания о включении зятя Трампа в список кандидатов. Кушнер женился на дочери Дональда Трампа Иванке в 2009 году.

Напомним, 8 декабря президент США сообщил, что действующий глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост до конца года. Президент 11 декабря писал в Twitter, что возглавить его аппарат согласились более десяти человек.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп часто передаривает сыну подарки, которые получает на Рождество.

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