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Трамп рассматривает своего зятя на главу аппарата Белого дома - СМИ

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Глава США рассматривает кандидатуру своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера на пост главы аппарата Белого дома.
Джаред Кушнер может стать главой аппарата Белого дома
Джаред Кушнер может стать главой аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера на пост главы аппарата Белого дома. Об этом со ссылкой на неназванного представителя Республиканской партии, близкого к американской администрации, сообщает Huffington Post.

По словам одного из собеседников издания, Кушнер и Трамп встретились 12 декабря, чтобы обсудить возможное назначение.

Источник отметил, что зять американского президента в качестве аргумента указал на свой опыт в подготовке реформы уголовного законодательства и возможность сработаться с демократами.

В пятницу Трамп заявил, что определился с пятью кандидатурами, которые могут занять кресло главы аппарата Белого дома, сейчас с ними проводятся собеседования.

В то же время в Белом доме не ответили на запрос издания о включении зятя Трампа в список кандидатов. Кушнер женился на дочери Дональда Трампа Иванке в 2009 году.

Напомним, 8 декабря президент США сообщил, что действующий глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост до конца года. Президент 11 декабря писал в Twitter, что возглавить его аппарат согласились более десяти человек.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп часто передаривает сыну подарки, которые получает на Рождество.

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Теги: США, Белый Дом, пост, кандидат, Трамп, Дональд Трамп, зять, Джаред Кушнер
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Источник: korrespondent.net

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