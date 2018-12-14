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В Будапеште против протестующих применили газ

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Некоторые протестующие, несмотря на призывы к мирному митингу, бросали бутылки и другие предметы в полицейских.
Полиция сообщила, что два офицера получили травмы
Полиция сообщила, что два офицера получили травмы
Еuronews

В Будапеште второй день прошли акции протеста против новых изменений в трудовом кодексе, который назвали "рабским законом". Как сообщает Daily News Hungary, участники акции собрались на площади возле парламента в 18.00 четверга, 14 декабря, затем двинулись через мост Маргарет, где прошли вдоль берега реки и остановились перед прокуратурой и скандировали: "Мы требуем свободные суды!".

Затем протестующие вернулись к парламенту, где они почти полностью заполнили площадь. Некоторые участники несли флаги Венгрии и Европейского Союза, а также флаги оппозиционных партий.

Некоторые протестующие, несмотря на призывы к мирному митингу, бросали бутылки и другие предметы в полицейских. Полиция сообщила, что два офицера получили травмы, также правоохранители применили слезоточивый газ.

По информации Associated Press, глава администрации венгерского премьера Гергели Гуляш назвал демонстрантов "людьми Сороса" и заявил, что они продемонстрировали "открытую антихристианскую ненависть".

Напомним, подобный протест прошел 9 декабря после принятых парламентом изменений в Трудовой кодекс, включая увеличение максимального лимита для ежегодной сверхурочной работы с 250 до 400 часов. А до этого в Нидерландах сразу в нескольких городах вслед за Францией и Бельгией прошли акции "желтых жилетов"

 

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Теги: Венгрия, протесты, видео, фото, Будапешт, Трудовой кодекс, акции протеста, слезоточивый газ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишнiй-скідняк    14.12.2018, 09:56
Оценка:  +1
Колишнiй-скідняк
мусора не люди (с) Аваков. На Украине вон их жгли и никто не пикнул, а тут прям бутылку кинули и сразу газ в онижедетей пустили))) Слабенькие в Будапеште мусора-то)
nvk1945    14.12.2018, 10:20
Оценка:  +1
nvk1945
Автор умалчивает, что газ был расийский))))
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