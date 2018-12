В Будапеште против протестующих применили газ

В Будапеште второй день прошли акции протеста против новых изменений в трудовом кодексе, который назвали "рабским законом". Как сообщает Daily News Hungary, участники акции собрались на площади возле парламента в 18.00 четверга, 14 декабря, затем двинулись через мост Маргарет, где прошли вдоль берега реки и остановились перед прокуратурой и скандировали: "Мы требуем свободные суды!".

Затем протестующие вернулись к парламенту, где они почти полностью заполнили площадь. Некоторые участники несли флаги Венгрии и Европейского Союза, а также флаги оппозиционных партий.

Некоторые протестующие, несмотря на призывы к мирному митингу, бросали бутылки и другие предметы в полицейских. Полиция сообщила, что два офицера получили травмы, также правоохранители применили слезоточивый газ.

Here is what Is happening in #Budapest tonight because of the new law concerning the #OvertimeHours pay rate.

Thanks #Orb'an but you have what you deserve pic.twitter.com/QrzhjlphcV