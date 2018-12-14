Некоторые протестующие, несмотря на призывы к мирному митингу, бросали бутылки и другие предметы в полицейских.

В Будапеште второй день прошли акции протеста против новых изменений в трудовом кодексе, который назвали "рабским законом". Как сообщает Daily News Hungary, участники акции собрались на площади возле парламента в 18.00 четверга, 14 декабря, затем двинулись через мост Маргарет, где прошли вдоль берега реки и остановились перед прокуратурой и скандировали: "Мы требуем свободные суды!".

Cмотрите фотогалерею: В Будапеште против протестующих применили газ

Затем протестующие вернулись к парламенту, где они почти полностью заполнили площадь. Некоторые участники несли флаги Венгрии и Европейского Союза, а также флаги оппозиционных партий.

Некоторые протестующие, несмотря на призывы к мирному митингу, бросали бутылки и другие предметы в полицейских. Полиция сообщила, что два офицера получили травмы, также правоохранители применили слезоточивый газ.

Here is what Is happening in #Budapest tonight because of the new law concerning the #OvertimeHours pay rate.

Thanks #Orb'an but you have what you deserve pic.twitter.com/QrzhjlphcV — Fait pas la mouche (@axlr74) 14 декабря 2018 г.

По информации Associated Press, глава администрации венгерского премьера Гергели Гуляш назвал демонстрантов "людьми Сороса" и заявил, что они продемонстрировали "открытую антихристианскую ненависть".

Напомним, подобный протест прошел 9 декабря после принятых парламентом изменений в Трудовой кодекс, включая увеличение максимального лимита для ежегодной сверхурочной работы с 250 до 400 часов. А до этого в Нидерландах сразу в нескольких городах вслед за Францией и Бельгией прошли акции "желтых жилетов".

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