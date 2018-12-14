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Ситуация в Причерноморье деградировала - Лавров

Комментариев: 6
Министр иностранных дел России призывает превратить Черноморский регион в зону мира и процветания.
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Черноморском регионе деградировала. Об этом он заявил на встрече глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в пятницу, 14 декабря, сообщается на сайте МИД РФ.

"К сожалению, в последнее время ситуация в Черноморском регионе деградировала. Важно эту тенденцию обратить вспять и работать над тем, чтобы превратить Причерноморье в зону мира, стабильности и процветания", - сказал Лавров.

Министр также выразил свою убежденность в том, что Организация Черноморского экономического сотрудничества не должна становиться ареной для политических баталий.

Напомним, 13 декабря лидеры государств - членов ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России.

Также Евросоюз призвал РФ немедленно освободить украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе.

В то же время, президент Украины Петр Порошенко надеется, что ЕС введет новые санкции из-за ситуации в Керченском проливе.

 

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Теги: Россия, Украина, Черное море, МИД РФ, Лавров
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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WTF2wtf    14.12.2018, 12:34
Оценка:  0
WTF2wtf
Они хотят и там войну устроить?????
Дебилы, бл...
птицелов    14.12.2018, 12:22
Оценка:  +1
птицелов
сказочный долбо дятел
chytan    14.12.2018, 11:42
Оценка:  +3
chytan
Циничная лошадь !!!
мокрец    14.12.2018, 11:38
Оценка:  +5
мокрец
иными словами - ситуация ухудшилась, но россия будет бороться за мир во всем мире...!!!! борцы, блин...
Ser7    14.12.2018, 11:18
Оценка:  +10
Ser7
"Важно эту тенденцию обратить вспять..." - рф решила Крым вернуть?
Это мнение всего кРемля или только престарелой лошади?
Woodbrother    14.12.2018, 11:16
Оценка:  +8
Woodbrother
Такую дурь можно городить только под действием аргентинской муки. После грядущего развала россии весь рассейский МИД надо будет принудительно лечить от наркозависимости.
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