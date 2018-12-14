Ситуация в Причерноморье деградировала - Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Черноморском регионе деградировала. Об этом он заявил на встрече глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в пятницу, 14 декабря, сообщается на сайте МИД РФ.
"К сожалению, в последнее время ситуация в Черноморском регионе деградировала. Важно эту тенденцию обратить вспять и работать над тем, чтобы превратить Причерноморье в зону мира, стабильности и процветания", - сказал Лавров.
Министр также выразил свою убежденность в том, что Организация Черноморского экономического сотрудничества не должна становиться ареной для политических баталий.
Напомним, 13 декабря лидеры государств - членов ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России.
Также Евросоюз призвал РФ немедленно освободить украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе.
В то же время, президент Украины Петр Порошенко надеется, что ЕС введет новые санкции из-за ситуации в Керченском проливе.
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