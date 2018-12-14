Накануне Объединительного собора глава РПЦ обратился к Папе Римскому

Патриарх Кирилл также обратился к генсеку ООН, генсеку Всемирного совета церквей, Макрону и Меркель.

Патриарх Русской православной церкви Кирилл обратился с посланием к Папе Римскому Франциску о вмешательстве властей Украины в церковную жизнь страны, сообщается на сайте РПЦ в пятницу, 14 декабря.

Послание также адресовано к главе Англиканского сообщества Архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генеральному секретарю Всемирного совета церквей О. Фюксе Твейту, генсеку ООН Антониу Гутеррешу, генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томасу Гремингеру, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель.

"В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской православной Церкви, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений", - заявил патриарх Кирилл.

Он утверждает, что для того чтобы принудить епископат УПЦ к участию в Объединительном соборе, "органами государственной власти предпринимается ряд действий, вопиющим образом нарушающих конституционные права".

Патриарх отметил, что архиереев УПЦ МП вызывают на допросы в СБУ, задерживают под различными предлогами, в том числе при пересечении границы Украины, и подвергают обыскам.

Ранее сообщалось, что больше половины архиереев УПЦ МП вернули приглашения для участия в Объединительном соборе, который состоится 15 декабря в Киеве.

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