Российский поисковик "похоронил" Порошенко

Поисковик указывает источником интернет-энциклопедию Википедия, но там этих данных нет.

Российская поисковая система Яндекс указала в биографии действующего президента Украины Петра Порошенко дату смерти.

Об этом сообщает УНН.

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“Так, в предложенной Яндексом“информации под графой “Родился“ находится графа “Умер“, в которой значится дата 11 декабря 2018. Поисковик указывает источником интернет-энциклопедию Википедия, в которой одновременно дата смерти украинского президента не указана“, - говорится в сообщении.

В графе "умер“ значится дата 11 декабря 2018 скриншот

Как сообщалось 3 декабря, в Google Maps переименовали Минздрав в Министерство похорон здоровья.