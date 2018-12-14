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Российский поисковик "похоронил" Порошенко

Комментариев: 3
Поисковик указывает источником интернет-энциклопедию Википедия, но там этих данных нет.
Российская поисковая система Яндекс указала ложную информацию
Российская поисковая система Яндекс указала ложную информацию
president.gov.ua

Российская поисковая система Яндекс указала в биографии действующего президента Украины Петра Порошенко дату смерти.

Об этом сообщает УНН.

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“Так, в предложенной Яндексом“информации под графой “Родился“ находится графа “Умер“, в которой значится дата 11 декабря 2018. Поисковик указывает источником интернет-энциклопедию Википедия, в которой одновременно дата смерти украинского президента не указана“, - говорится в сообщении.

В графе
В графе "умер“ значится дата 11 декабря 2018
скриншот

Как сообщалось 3 декабря, в Google Maps переименовали Минздрав в Министерство похорон здоровья.

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Теги: Порошенко, Яндекс, смерть, ложь, фейк
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Комментариев (5)
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Kostos    14.12.2018, 12:34
Оценка:  0
Kostos
Ждём новые серии про "распятого мальчика"
Антибес    14.12.2018, 12:22
Оценка:  0
Антибес
Кабан бухой и так на ладан дышит,а вы его хороните на год раньше...Нехорошо это!)))))))))
Sirko_1111    14.12.2018, 12:19
Оценка:  0
Sirko_1111
Это была шутка. Пётр Алексеевич бессмертен.
Kostos    14.12.2018, 12:33
Оценка:  0
Kostos
Э не, тока сцарь пукен бессмертный. По крайней мере, через двойников и тройников
Глод    14.12.2018, 12:12
Оценка:  0
Глод
У відповідності до указу Президента України №133/2017 від 15 травня 2017 року та №126/2018 від 14 травня 2018 року доступ до цього веб-ресурсу припинено
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