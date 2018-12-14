Красный Крест направил в "ЛДНР" еще 385 тонн гумпомощи

Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольственные и гигиенические наборы.

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины 385 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 14 декабря.

"Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины проследовало 20 грузовых автомобилей от Миссии Международного комитета Красного Креста", – сказано в сообщении.

По данным пограничников, всего было оформлено 385 тонн груза.

Накануне Красный Крест направил в "ДНР" 147 тонн гуманитарной помощи. А 1 декабря МККК направил на временно неподконтрольные территории Украины 196 тонн гуманитарной помощи.

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