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Красный Крест направил в "ЛДНР" еще 385 тонн гумпомощи

Комментариев: 1
Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольственные и гигиенические наборы.
Красный Крест направил на Донбасс очередной гуманитарный груз
Красный Крест направил на Донбасс очередной гуманитарный груз
twitter.com/ICRC_ua

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины 385 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 14 декабря.

"Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины проследовало 20 грузовых автомобилей от Миссии Международного комитета Красного Креста", – сказано в сообщении.

По данным пограничников, всего было оформлено 385 тонн груза.

Накануне Красный Крест направил в "ДНР" 147 тонн гуманитарной помощи. А 1 декабря МККК направил на временно неподконтрольные территории Украины 196 тонн гуманитарной помощи.

 

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Теги: донбасс, Гуманитарная помощь, красный крест, гуманитарная ситуация, ДНР, ЛНР, ДНР новости, ЛНР новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    14.12.2018, 12:05
Оценка:  -1
Мыкола
Выходит. что Красному Кресту люди из ЛДНР ближе, чем так называемым "вызволителям" , которые кроме пуль и снарядов ничего им не предлагают!
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