Парламент Швеции во второй раз не смог избрать премьера

Спикер может предложить четыре кандидатуры на пост главы правительства. Если все они будут отвергнуты, то в Швеции пройдут новые парламентские выборы.

Парламент Швеции – риксдаг – проголосовал против кандидатуры исполняющего обязанности премьера, лидера Социал-демократической партии Стефана Левена на пост главы правительства. Об этом сообщает Sveriges Radio в пятницу, 14 декабря.

Отмечается, что против кандидатуры Левена проголосовали 200 депутатов, за выступили 116, еще 28 воздержались.

При этом конституция Швеции не требует, чтобы за кандидата в премьер-министры голосовало большинство членов парламента. Достаточно, чтобы большинство не было против.

Всего спикер может предложить четыре кандидатуры на пост главы правительства. Если все они будут отвергнуты, то в Швеции будут объявлены новые парламентские выборы.

Голосование за Левена было второй попыткой назначить премьера. И теперь спикер Андреас Норлен должен выдвинуть другого кандидата.

Напомним, 14 ноября парламент Швеции не поддержал лидера блока Альянс Ульфа Кристерсона на пост премьер-министра.

А 25 сентября риксдаг выразил недоверие исполняющему обязанности премьер-министра страны Стефану Левену.

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