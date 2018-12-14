Лукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать Белоруссию в РФ

Президент Беларуси отметил, что "понимает намеки".

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом “глубокой интеграции“ власти Российской Федерации хотят инкорпорировать Белоруссию в состав России.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Минске, передает Интерфакс-Украина.

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“Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны“, - заявил Лукашенко.

“Нам говорят - маневр (компенсация за налоговый манёвр, - ред.) будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят: мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации“, - рассказал глава Беларуси.

Комментируя возобновление дискуссии о едином эмиссионном центре и валютном союзе, президент заявил, что “это значит создавать союз с крыши, а не с фундамента“.

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“Тогда (в начале 2000-х годов, - ред.) не нужен был этот союз, который прописан в договоре. А сейчас много об этом начали говорить, я ещё больше слышу“, - сказал белорусский лидер.

Как сообщалось 4 ноября, Лукашенко обещал ответить на размещение базы США в Польше.