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Лукашенко: Мои предложения по Донбассу Порошенко отверг

Комментариев: 4
Глава Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что президент Украины Петр Порошенко отверг его предложения по Донбассу.
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов на Донбассе не нашли поддержки, в частности, президента Украины Петра Порошенко. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я уже готов был как пограничник стать на том рубеже, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там провести по Минскому соглашению... Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский", - сказал глава Беларуси на пресс-конференции для российских СМИ в Минске.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предложил новый формат миротворческой миссии в Украине и отправить на Донбасс совместную миссию ООН и ОБСЕ.

Также Лукашенко заявлял, что не видит необходимости в создании военных баз других государств на территории Беларуси.

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Теги: Беларусь, Лукашенко, донбасс, Порошенко, Александр Лукашенко, Российско-украинская граница, Петр Порошенко, выборы на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Peyot    14.12.2018, 13:42
Оценка:  +2
Peyot
что хорошего нам могла пердложить кремлевская подстилка лукащегко?
Peyot    14.12.2018, 14:10
Оценка:  +1
Peyot
этот мудень на всех заседаниях ООН открыто поддержал окупанта и терориста рф! можеш засунуть свои предложения себе поглубже в БУЛЬБУ!
igl-1970    14.12.2018, 13:31
Оценка:  +3
igl-1970
пусть продолжает поставлять в рф белорусские ананасы и криветки
Хитрый-Лис    14.12.2018, 13:24
Оценка:  +3
Хитрый-Лис
"Таких друзей как бЯларУс за х..........й да в музей"
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