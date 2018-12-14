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Лукашенко выразил опасение, что Беларусь хотят инкорпорировать в Россию

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Некоторые прямо говорят, чтобы белорусы шестью областями вошли в состав Российской Федерации, утверждает Лукашенко.
Александр Лукашенко понимает намеки Москвы
Александр Лукашенко понимает намеки Москвы

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Москва хочет инкорпорировать его страну в состав России под предлогом "глубокой интеграции". Об этом он сказал в пятницу, 14 декабря на пресс-конференции для российских журналистов в Минске, сообщает Интерфакс.

"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", – заявил Лукашенко.

Он также задался вопросом, во имя чего делаются такие вещи.

"Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", – отметид белорусский лидер.

По его словам, идея инкорпорации поступает из Москвы под видом "глубокой интеграции".

"Нам говорят – маневр (компенсация за налоговый маневр – ред.) будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят – мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации", – рассказал Лукашенко.

Комментируя возобновление дискуссии о едином эмиссионном центре и валютном союзе, президент Беларуси заявил, что "это значит создавать союз с крыши, а не с фундамента". "Тогда (в начале 2000-х годов – ред.) не нужен был этот союз, который прописан в договоре. А сейчас много об этом начали говорить, я ещё больше слышу", –  сказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции. По его словам, "россияне ведут себя варварски", а также "требуют чего-то, как будто мы вассалы у них".

Также сообщалось, что Лукашенко поручил бизнесу найти замену рынку РФ.

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Теги: Россия, Москва, Беларусь, президент, Лукашенко, Александр Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    14.12.2018, 14:20
Оценка:  0
Колишній-східняк
Наш Крым они уже "глубоко интегрировали". Так что не щёлкайте клювом.
Peyot    14.12.2018, 13:44
Оценка:  +1
Peyot
через 30 лет после того как бацька инкорпорировал экономику бяларуси на 100% под росию... таким образом слив в унитаз надежду на независимуюс трану ... он заявляет что он подозревает что кто то там...
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