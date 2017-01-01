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Косово создаст армию, несмотря на протест НАТО

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За создание армии проголосовали 107 депутатов 120-местного парламента. Ни один депутат не голосовал против.
Решение принял парламент Косово
Решение принял парламент Косово
Gazeta Express

Депутаты Ассамблеи Косово проголосовали во втором чтении за законопроект о создании армии Косово. Об этом сообщает косовская Gazeta Express, которая ведет трансляцию из парламента Косова в пятницу, 14 декабря.

Сегодня парламент во втором чтении голосует за три законопроекта, касающихся Сил безопасности Косова (KSF). Сначала депутаты приняли законопроект о министерстве обороны.

Далее они проголосовали за законопроект, предусматривающий трансформацию сил безопасности в полноценную армию. Закон предусматривает удвоение размера Сил безопасности Косова и постепенное превращение их в профессиональную армию численностью 5000 человек.

Третий законопроект регулирует службу в вооруженных силах Косова.

За создание армии проголосовали 107 депутатов 120-местного парламента. Ни один депутат не голосовал против.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже выразил сожаление продолжением косовскими властями шагов к созданию национальной армии. "Я сожалею, что это решение было принято вопреки обеспокоенности, выраженным НАТО. Хотя действительно Косово в принципе надлежит принимать решение о трансформации СБК, мы ясно указали, что был выбран плохой момент", - говорится в заявлении генсека НАТО, распространенном в Брюсселе пресс-службой Североатлантического альянса.

Напомним, в конце сентября Белград привел армию в боеготовность после того, как в общине Зубин Поток на границе Сербии и Косово прошел ряд задержаний. 

 

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Теги: Косово, закон, армия, парламент
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Источник: korrespondent.net

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