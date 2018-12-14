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Лукашенко: НАТО в Украине меньшая угроза, чем "нацмены с ружьем"

Комментариев: 6
Глава Беларуси Александр Лукашенко рассказал об опасениях России относительно размещения сил НАТО в Украине.
Александр Лукашенко рассказал об опасениях по размещению сил НАТО в Украине
Александр Лукашенко рассказал об опасениях по размещению сил НАТО в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что НАТО в Украине несет меньшую угрозу, чем "отмороженные нацмены с ружьем". Об этом он сказал на пресс-конференции для российских СМИ в пятницу, 14 декабря, в Минске, сообщает Интерфакс.

"Чем дальше - тем хуже (развивается ситуация в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины - ред.). Скажу свою позицию: все боятся, что там будет НАТО. Я недавно Владимиру Владимировичу (Путину) сказал, что мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там была НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем. Вот к чему мы можем довести (ситуацию - ред.)", - заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что у таких "нацменов" может появиться ракетное вооружение.

"В данный момент США выходят из договора об ограничении ракет малой и средней дальности. А теперь представьте, что у меня под Гомелем стоять ракеты с ядерными боеголовками, а у вас под Ростовом. Мы что, этого хотели? Поэтому пока не поздно, надо башку в руки взять и что-то сделать, чтобы это прекратить", - подчеркнул Лукашенко.

Глава Беларуси также заявил, что без участия США конфликт в Украине не будет решен.

"Но мы втроем (Беларусь, Украина и РФ - ред.) можем решить. Надо сесть и подумать, отказаться от нападок, где-то за скобки вывести, где-то простить. Давайте делать шаги в этом направлении", - призвал он.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что хорошо знает, что происходит в Украине.

"Я знаю, что там происходит, лучше, чем сидящие здесь, и даже руководство России (...) Нам ли, славянам, воевать здесь. Я знаю украинцев, они не враги, они не такие плохие, как вы иногда говорите на каналах. Давно пора прекратить это, уже никто не смотрит", - отметил белорусский лидер.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов на Донбассе не нашли поддержки, в частности, президента Украины Петра Порошенко.

Также он считает, что Москва хочет инкорпорировать его страну в состав России под предлогом "глубокой интеграции".

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Теги: НАТО, НАТО-Украина, Украина-Россия, Беларусь, Лукашенко, угроза, национализм, донбасс, националисты, Александр Лукашенко, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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big-pronto36    14.12.2018, 15:57
Оценка:  0
big-pronto36
Бацька видать бульбы переел! Вот и несет отсебятину!!!!!!
Перегар    14.12.2018, 15:34
Оценка:  +1
Перегар
У бацьки методичка от ФСБ под столом или в наушник диктуют?
navigator2    14.12.2018, 15:59
Оценка:  0
navigator2
ствол у паха
dimasvetik    14.12.2018, 15:34
Оценка:  +3
dimasvetik
так мы не против начинать диалог о примирении, но только после возврата наших земель Крыма и областя донецкие и луганские
Антибес    14.12.2018, 15:29
Оценка:  -4
Антибес
Нацмены с ружьём-это обезьяны с гранатами.С гранатами РГО.Которые они уже метали в НацикАнальную Гадию под Зрадой несколько лет тому назад.Успешно метали,надо отметить.))))))))
*******    14.12.2018, 15:48
Оценка:  +2
*******
А хорошо тебе засадили аж до мозга достало))))))))
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