Лукашенко: НАТО в Украине меньшая угроза, чем "нацмены с ружьем"

Глава Беларуси Александр Лукашенко рассказал об опасениях России относительно размещения сил НАТО в Украине.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что НАТО в Украине несет меньшую угрозу, чем "отмороженные нацмены с ружьем". Об этом он сказал на пресс-конференции для российских СМИ в пятницу, 14 декабря, в Минске, сообщает Интерфакс.

"Чем дальше - тем хуже (развивается ситуация в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины - ред.). Скажу свою позицию: все боятся, что там будет НАТО. Я недавно Владимиру Владимировичу (Путину) сказал, что мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там была НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем. Вот к чему мы можем довести (ситуацию - ред.)", - заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что у таких "нацменов" может появиться ракетное вооружение.

"В данный момент США выходят из договора об ограничении ракет малой и средней дальности. А теперь представьте, что у меня под Гомелем стоять ракеты с ядерными боеголовками, а у вас под Ростовом. Мы что, этого хотели? Поэтому пока не поздно, надо башку в руки взять и что-то сделать, чтобы это прекратить", - подчеркнул Лукашенко.

Глава Беларуси также заявил, что без участия США конфликт в Украине не будет решен.

"Но мы втроем (Беларусь, Украина и РФ - ред.) можем решить. Надо сесть и подумать, отказаться от нападок, где-то за скобки вывести, где-то простить. Давайте делать шаги в этом направлении", - призвал он.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что хорошо знает, что происходит в Украине.

"Я знаю, что там происходит, лучше, чем сидящие здесь, и даже руководство России (...) Нам ли, славянам, воевать здесь. Я знаю украинцев, они не враги, они не такие плохие, как вы иногда говорите на каналах. Давно пора прекратить это, уже никто не смотрит", - отметил белорусский лидер.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов на Донбассе не нашли поддержки, в частности, президента Украины Петра Порошенко.

Также он считает, что Москва хочет инкорпорировать его страну в состав России под предлогом "глубокой интеграции".

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