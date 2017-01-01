Эрдоган поставил США ультиматум по городу в Сирии

Сирийские повстанцы готовятся дать отпор 15 тысячам турецких военных. Сроки операции еще не названы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил штурмовать сирийский город Манбидж, если США не выведут оттуда курдских бойцов YPG, пишет Reuters в пятницу, 14 декабря.

"Манбидж - это место, где живут арабы, но они уступили территорию террористической организации", - заявил Эрдоган в Стамбуле. "Теперь мы говорим, что вы должны очистить, удалить их, или же мы войдем в Манбидж. Я очень четко это говорю", - добавил он.

Эрдоган сказал, что Турция также намерена "принести мир и безопасность" в районы, расположенные к востоку от Евфрата.

Соединенные Штаты, которые создали наблюдательные посты на сирийской стороне границы, предупредили Турцию о новом вторжении и заявили, что вновь построенные позиции помогут избежать угрозы безопасности для Турции со стороны Сирии.

Однако Эрдоган отметил, что Турция достаточно долго ждала, чтобы выступить против YPG, которая, по его словам, не отличается от боевиков Рабочей партии Курдистана (PKK), которая в течение 34 лет устраивает восстания против государства на юго-востоке Турции.

"Мы не только обеспечиваем безопасность для нашей страны, осуществляя шаги в Сирии, но и защищаем честь людей", - сказал он.

Сирийские повстанцы заявляют, что Турция готова привлечь к операции 15 тысяч бойцов. В SDF заявили, что дадут достойный отпор атаке.

Двумя днями ранее Эрдоган заявил, что в ближайшее время Турция начнет операцию против сирийских курдов к востоку от реки Евфрат.

В Пентагоне назвали операцию Турции неприемлемой из-за опасности для американских военных.

Турецкая армия с 2016 года уже начала две военные операции в Сирии, в последней из которых сирийские повстанцы, поддерживавшие Анкару, в марте взяли под контроль пограничный город Африн, вытеснив оттуда бойцов YPG.

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