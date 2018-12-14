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Российские ракетоносцы улетели из Венесуэлы

Комментариев: 8
Самолеты под названиями Николай Кузнецов и Василий Решетников летят курсом на северо-восток над Атлантическим океаном.
Ту-160 улетел на базу в России
Ту-160 улетел на базу в России

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС РФ вылетели из Венесуэлы, взяв курс на базу в России. Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 14 декабря, со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, ракетоносцы с бортовыми номерами RF-94100 и RF-94102 и названиями Николай Кузнецов и Василий Решетников летят курсом на северо-восток над международным водами Атлантики.

Напомним, 10 декабря из России в Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 российских ВКС. Их маршрут пролегал над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей.

В Минобороны РФ назвали перелет самолетов на 10 тысяч километров "беспрецедентным" и опубликовали видео их полета над Карибами.

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Теги: Россия, авиация, самолет, Венесуэла, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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fkrfyfan    14.12.2018, 18:16
Оценка:  -6
fkrfyfan
А на украине вчера зато один вертолёт смог взлететь
krolikoff_net    14.12.2018, 18:02
Оценка:  0
krolikoff_net
Госдеп позвонил некоему Мадуре, и рассейская рухлядь сразу чухнула домой. Телефон страшнее любого совкового бомбера
Мистериокс    14.12.2018, 18:11
Оценка:  -5
Мистериокс
Бабушка Виолетта,эти сказки читай зрителям 5-го кАнала.А здесь таких нет,кроме тебя,конечно.)))))))))
Мистериокс    14.12.2018, 17:57
Оценка:  -9
Мистериокс
Добро пожаловать на Донбасс.А то наши"герои"засиделись в окопах,как бабки получат,бухают,да в жoпу друг-друга"греют"как в Европе...
Андрей    14.12.2018, 18:02
Оценка:  +6
Андрей
Так пускай ваши "герои" валят назад на росию!
Мистериокс    14.12.2018, 18:07
Оценка:  -6
Мистериокс
А что им там делать,если их на Донбасс послал Петька Потрох?
WTF2wtf    14.12.2018, 18:23
Оценка:  +5
WTF2wtf
Путинское, ты бы лечилось лучше ...
Вавка в голове серьезная на почве ненависти к Украине
Андрей    14.12.2018, 17:52
Оценка:  +7
Андрей
А зачем прилетали? За нюхательной мукой?
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