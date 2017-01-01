Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Лондоне сторонники Brexit заблокировали Вестминстерский мост

Комментариев: 0
В настоящее время из-за митингующих автомобильное движение по Вестминстерскому мосту приостановлено.

Сторонники Brexit в желтых жилетах перекрыли Вестминстерский мост в Лондоне. Видео протеста в пятницу, 14 декабря, на своей странице в соцсети Twitter опубликовал местный житель Майк Сазерленд.

По его словам, на место митинга подъехала полиция и разняла драку одного из протестующих с прохожим. Мужчина уточнил, что сам не является участником выступления и голосовал против Brexit.

 

Напомним, соглашение о Brexit будет рассмотрено в Палате общин британского парламента до 21 января 2019 года.

ЕС отказал Мэй в повторных переговорах по Brexit

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, Лондон, протесты, видео, мост, протест, Великобритания, Brexit, желтые жилеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь