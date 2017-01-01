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Теракт в Страсбурге: количество жертв увеличилось

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От стрельбы на рождественской ярмарке во французском городе уже погибли четыре человека.
Терракт в Страсбурге
Терракт в Страсбурге

Количество погибших во время теракта в Страсбурге увеличилось до четырех. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой прокуратуру Парижа.

Ранее сообщалось о трех погибших. Также в результате стрельбы пострадали более десяти человек, многие из которых в критическом состоянии.

Напомним, во вторник, 11 декабря, неизвестный мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге.

Сотрудники полиции Франции в четверг вечером застрелили 29-летнего Шерифа Шеката, подозреваемого в нападении в Страсбурге.

 

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Теги: теракт, Франция, стрельба, жертвы, Страсбург
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Источник: korrespondent.net

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