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В Израиле начались протесты "желтых жилетов"

Комментариев: 1
Митингующие, в частности, недовольны подорожанием продуктов питания, а также ростом тарифов на водоснабжение и электричество.
В Израиле начались протесты "желтых жилетов" вслед за Францией
В Израиле начались протесты "желтых жилетов" вслед за Францией

Несколько сотен человек, одетых в желтые жилеты, вышли в пятницу, 14 декабря, на улицы Тель-Авива и Иерусалима в знак протеста против повышения цен. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на израильские СМИ.

Отмечается, что также протестующие недовольны грядущим повышением цен на электричество, водоснабжение, а также на продукты питания.

"Как и Франция, Израилю не безразличны новости о новом повышении цен на повседневные нужды и товары", - говорится в пресс-релизе организаторов протестов в Израиле.

 

 

Напомним, во Франции 17 ноября начались акции протестного движения "желтые жилеты". Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра. Особенно массовыми беспорядки были в Париже. По последним данным, во время массовых акций во Франции погибли шесть человек.

 

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Теги: Израиль, протесты, бензин, протест, Иерусалим, Тель-Авив, акции протеста, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2wtf    14.12.2018, 19:06
Оценка:  +2
WTF2wtf
И только в россии все всем довольны!
Захват Донбасса и Крыма кардинально улучшил ситуацию в России, а тем более на Донбассе!
Все благодарны царю за это неиссякаемое великолепие и благополучие!
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