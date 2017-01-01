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Трамп и Эрдоган созвонились из-за ситуации в Сирии

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Американский и турецкий лидеры обсудили последние события в Сирии и договорились о более тесном сотрудничестве.
Эрдоган высказал Трампу обеспокоенность действиями сирийских курдов
Эрдоган высказал Трампу обеспокоенность действиями сирийских курдов
Анадолу

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 14 декабря, провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба турецкого лидера.

Как отмечается, стороны обсудили последние события в Сирии, в том числе вопросы безопасности и борьбу с терроризмом в регионе. Лидеры также договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии.

Подчеркивается, что Эрдоган выразил обеспокоенность действиями курдских организаций, которых многие страны, в том числе Анкара, считают террористическими, и которые пользуются поддержкой Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Эрдоган пригрозил штурмовать сирийский город Манбидж, если США не выведут оттуда курдских бойцов. 

Двумя днями ранее он заявил, что в ближайшее время Турция начнет операцию против сирийских курдовк востоку от реки Евфрат. 

В Пентагоне назвали операцию Турции неприемлемой из-за опасности для американских военных.

 

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Теги: США, Турция, Сирия, Трамп, Дональд Трамп, Эрдоган, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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