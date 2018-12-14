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Трамп допускает скорое заключение торгового соглашения с Китаем

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Китай хочет заключить большую и очень всеобъемлющую сделку, это может случиться достаточно скоро, отметил Дональд Трамп.
Трамп заявил о возможности заключения торгового соглашения с Китаем
Трамп заявил о возможности заключения торгового соглашения с Китаем

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 14 декабря, заявил, что США и Китай могут в скором времени заключить торговую сделку. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное на странице Трампа в соцсети Тwitter.

"Китай хочет заключить большую и очень всеобъемлющую сделку. Это может случиться, и достаточно скоро!" - пишет Трамп.

Также он напомнил о решении Китая временно отказаться от повышенных пошлин на автомобили из США.

"Китай объявил, что его экономика растет гораздо медленнее, чем ожидалось, из-за торговой войны. Они только что приостановили повышение пошлин для США. У США все очень хорошо", - написал американский президент.

 

 

Как сообщает Голос Америки, лидеры США и Китая договорились в ходе саммита G-20 о перемирии в торговой войне, которая началась между обоими государствами несколько месяцев назад.

Так, начиная с 1 января 2019 года, КНР заморозит на 90 дней повышение пошлин на импорт американских машин, грузовиков и запчастей для автомобилей на $126 млрд.

"Введение пошлин отложили в результате договоренностей, к которым пришли главы КНР и США", - говорится в заявлении, опубликованном сегодня Тарифной комиссией Госсовета КНР.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились не вводить дополнительных тарифов после 1 января. 

США назвали условие прекращения торговой войны против Китая

 

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Теги: США, Китай, соглашение, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
NOREGA    14.12.2018, 20:47
Оценка:  0
NOREGA
Жжет, после того как Китай запретил айфоны. Подгорает
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