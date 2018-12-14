Трамп допускает скорое заключение торгового соглашения с Китаем

Китай хочет заключить большую и очень всеобъемлющую сделку, это может случиться достаточно скоро, отметил Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 14 декабря, заявил, что США и Китай могут в скором времени заключить торговую сделку. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное на странице Трампа в соцсети Тwitter.

"Китай хочет заключить большую и очень всеобъемлющую сделку. Это может случиться, и достаточно скоро!" - пишет Трамп.

Также он напомнил о решении Китая временно отказаться от повышенных пошлин на автомобили из США.

"Китай объявил, что его экономика растет гораздо медленнее, чем ожидалось, из-за торговой войны. Они только что приостановили повышение пошлин для США. У США все очень хорошо", - написал американский президент.

China just announced that their economy is growing much slower than anticipated because of our Trade War with them. They have just suspended U.S. Tariff Hikes. U.S. is doing very well. China wants to make a big and very comprehensive deal. It could happen, and rather soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 декабря 2018 г.

Как сообщает Голос Америки, лидеры США и Китая договорились в ходе саммита G-20 о перемирии в торговой войне, которая началась между обоими государствами несколько месяцев назад.

Так, начиная с 1 января 2019 года, КНР заморозит на 90 дней повышение пошлин на импорт американских машин, грузовиков и запчастей для автомобилей на $126 млрд.

"Введение пошлин отложили в результате договоренностей, к которым пришли главы КНР и США", - говорится в заявлении, опубликованном сегодня Тарифной комиссией Госсовета КНР.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились не вводить дополнительных тарифов после 1 января.

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