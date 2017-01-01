Кенсингтонский дворец обнародовал новые фото королевской семьи

Кенсингтонский дворец опубликовал снимки британской королевской семьи, которые будут размещены на традиционных рождественских открытках.

Кенсингтонский дворец обнародовал несколько фотоснимков членом британской королевской семьи, которые будут размещены на традиционных рождественских открытках. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщается на официальном сайте королевской семьи.

На одном из фото запечатлены сын Елизаветы II принц Уэльский Чарльз cо второй супругой Камиллой Паркер Боулз. Снимок был сделан еще летом в их резиденции Кларенс-хаус.

На второй фотографии изображена семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон. На снимке есть дети пары, в том числе принц Луи, появившийся на свет в апреле.

На третьем фото запечатлен один из моментов свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. На снимке пара смотрит на фейерверк, который запустили во время приема в Фрогмор-хаус.

Рождественские открытки с фотографиями членов британской королевской семьи обычно рассылают подданным, в первую очередь, премьер-министру и другим чиновникам.

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