Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Желтые жилеты готовят новые протесты во Франции

Комментариев: 0
В субботу, 15 декабря, желтые жилеты готовятся к очередным массовым акциям. Это будет уже пятая волна протестов.
Протесты желтых жилетов во Франции
Протесты желтых жилетов во Франции


Протестующие во Франции, так называемые желтые жилеты анонсировали новую волну массовых акций в субботу, 15 декабря, передает RFI.

Через неделю после объявления уступок со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, желтые жилеты решили объявить уже пятую волну протестов.

"Это именно тот момент, когда мы не должны сдаваться. Мы должны продолжать. Объявления Макрона недостаточны", – сказал один из инициаторов движения желтых жилетов Эрик Друэ.

Напомним, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых желтых жилетов. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.

Правительство Франции пошло на экономические уступки "желтым жилетам" и отсрочило на год повышение цен на топливо и наложило мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию.

Также с 2019 года в стране будет повышена на 100 евро минимальная зарплата и уменьшено налоговое бремя для самых незащищенных слоев населения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, протесты, Акция протеста, желтые жилеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь