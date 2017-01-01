Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

После пьяных свиристелей жителей Москвы просят не трогать спящих ежей

Комментариев: 0
Москвичей призывают не будить спящих ежей и не приносить их домой, так как животные могут погибнуть.
Москвичей просят не будить спящих ежиков
Москвичей просят не будить спящих ежиков
Getty Images

Экологи просят жителей российской столицы бережнее относиться к ежам – не будить и не приносить животных домой. Ежики впадают в спячку и от преждевременного выхода из нее могут погибнуть, пишут российские СМИ.
 
Методист первой категории Мосприроды Анна Сорокина призвала владельцев собак держать своих питомцев на поводке, чтобы они не разбудили ежей.
 
"Он (ежик – ред.) проснется, испугается и не сможет сразу уснуть, а так как зимой еды нет, то он может и погибнуть", – отметила эколог.
 
Кроме того, москвичей просят не забирать лесных животных домой – это может стать для ежей дополнительным стрессом и обозлит их. Также специалист опровергла миф о пристрастии ежей к молоку и посоветовала угощать их мясом, так как ежи являются хищниками.

В Шотландии спасли ежика, раздувшегося как шар
 
Напомним, ранее Москву наводнили пьяные свиристели – птицы устраивали драки и лежали хмельные прямо под деревьями. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Москва, животные, ежики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь