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Африканцы обвинили Ганди в расизме и снесли его памятник

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Статую Махатмы Ганди демонтировали в Гане из-за обвинений лидера индийского движения за независимость в расизме.
В Гане Ганди обозвали расистом и снесли его памятник
В Гане Ганди обозвали расистом и снесли его памятник
АР


На территории университета Ганы в Аккре снесли статую лидера индийского национально-освободительного движения Индии Махатмы Ганди, сообщает The Guardian.

Африканцы обвиняли Ганди в расистских высказываниях в отношении чернокожих и убеждении, что индийцы выше их по статусу.

"Это большая победа для ганцев, потому что эта статуя постоянно напоминала нам о нашей никчемности", – заявил один из студентов вуза после сноса памятника.

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Напомним, в 2010 году прах Махатмы Ганди развеяли над океаном.

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Теги: Африка, расизм, памятник, Гана, статуя, Ганди
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Источник: korrespondent.net

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