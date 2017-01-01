Шотландец разбился насмерть, упав с рождественской елки

Житель Шотландии скончался после падения с городской рождественской елки в городе Керколди.

В Шотландии мужчина погиб, упав с рождественской елки thecourier.co.uk



В шотландском городе Керколди мужчина погиб, упав с четырехметровой рождественской елки, установленной рядом с городской мэрией, сообщает

В шотландском городе Керколди мужчина погиб, упав с четырехметровой рождественской елки, установленной рядом с городской мэрией, сообщает The Guardian

Мужчину возрастом около 50 лет обнаружили выходившие из ночного клуба посетители.



По словам директора ночного клуба, мужчина забрался на верхушку четырехметровой ели, откуда упал на газон. Пострадавший позднее скончался в больнице.







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В полиции заявили, что смерть мужчины не выглядит подозрительной, обстоятельства инцидента уточняются.

Напомним, в Киеве на Софийской площади установили 27-метровую новогоднюю елку . Торжественная церемония зажжения огней на елке запланирована на 19 декабря.

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