Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Шотландец разбился насмерть, упав с рождественской елки

Комментариев: 0
Житель Шотландии скончался после падения с городской рождественской елки в городе Керколди.
В Шотландии мужчина погиб, упав с рождественской елки
В Шотландии мужчина погиб, упав с рождественской елки
thecourier.co.uk

В шотландском городе Керколди мужчина погиб, упав с четырехметровой рождественской елки, установленной рядом с городской мэрией, сообщает The Guardian.
 
Мужчину возрастом около 50 лет обнаружили выходившие из ночного клуба посетители.
 
По словам директора ночного клуба, мужчина забрался на верхушку четырехметровой ели, откуда упал на газон. Пострадавший позднее скончался в больнице.
 
В полиции заявили, что смерть мужчины не выглядит подозрительной, обстоятельства инцидента уточняются.

В Одесской области с главной елки похитили гирлянду
 
Напомним, в Киеве на Софийской площади установили 27-метровую новогоднюю елку. Торжественная церемония зажжения огней на елке запланирована на 19 декабря.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, елка, Шотландия, новогодняя елка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь