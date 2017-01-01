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Китайские хакеры похитили секретные данные ВМС США

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Хакеры похитили секретную информацию о передовых военных технологиях Соединенных Штатов Америки.
Хакеры из Китая взломали сеть подрядчика ВМС США
Хакеры из Китая взломали сеть подрядчика ВМС США
Getty Images

Хакеры из Китая за последние полтора года неоднократно взламывали базы данных подрядчиков Военно-морских сил США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. 
 
Хакеров интересовали данные о передовых военных технологиях, местонахождении кораблей и информация по установленным на них ракетам.
 
Отмечается, что атакам подвергались даже небольшие компании, связанные с ВМС США. Так, например, в июне хакеры получили доступ к секретной информации по сверхзвуковой противокорабельной ракете для американских подводных лодок.
 
Напомним, ранее Министерство юстиции США обвинило семерых россиян в попытках кибервзломов.

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Теги: США, хакеры, Китай, ВМС, хакерская атака
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Источник: korrespondent.net

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