Китайские хакеры похитили секретные данные ВМС США

Хакеры похитили секретную информацию о передовых военных технологиях Соединенных Штатов Америки.



Хакеры из Китая за последние полтора года неоднократно взламывали базы данных подрядчиков Военно-морских сил США, сообщает

Хакеры из Китая за последние полтора года неоднократно взламывали базы данных подрядчиков Военно-морских сил США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Хакеров интересовали данные о передовых военных технологиях, местонахождении кораблей и информация по установленным на них ракетам.



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