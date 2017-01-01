Мексиканские бандиты застрелили троих полицейских
Бандиты обстреляли полицию на дороге между городами Морелия и Патскуаро в штате Мичоакан.
В результате нападения бандитов в мексиканском штате Мичоакан были убиты три сотрудника полиции, сообщило министерство общественной безопасности штата.
По данным ведомства, бандиты обстреляли полицию на дороге между городами Морелия и Патскуаро.
"После получения информации была развернута операция в зоне, где вооруженными людьми были ранены трое федеральных полицейских. Через несколько минут они скончались", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, 3 декабря в мексиканском штате Халиско в результате нападения преступников были убиты шесть полицейских.
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