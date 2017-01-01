Столкновение поездов в Турции: Появилось видео момента аварии
В сети появилось видео момента столкновения поездов в Анкаре.
В Сети появилось видео момента аварии на железной дороге в Турции. Видео опубликовали в youtube.
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На кадрах снятых камерой видеонаблюдения видно, как скоростной поезд и маневренный локомотив едут по одному пути, после чего происходит лобовое столкновение.
Трагедия произошла в четверг, 13 декабря, в провинции Анкара. В результате столкновения погибло 9 человек, ранения получили еще 48.
Ранее сообщалось, что в аварии поезда в Анкаре возросло число погибших.