Столкновение поездов в Турции: Появилось видео момента аварии

В сети появилось видео момента столкновения поездов в Анкаре.

Видно, как поезда едут по одному пути, после чего происходит лобовое столкновение. Скриншот из видео

В Сети появилось видео момента аварии на железной дороге в Турции. Видео опубликовали в youtube.

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На кадрах снятых камерой видеонаблюдения видно, как скоростной поезд и маневренный локомотив едут по одному пути, после чего происходит лобовое столкновение.

Трагедия произошла в четверг, 13 декабря, в провинции Анкара. В результате столкновения погибло 9 человек, ранения получили еще 48.

Ранее сообщалось, что в аварии поезда в Анкаре возросло число погибших.