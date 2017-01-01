Опубликовано видео столкновения поездов в Турции

После столкновения несколько вагонов перевернулись, еще два столкнулись с надземным пешеходным переходом.

В сети появилось видео момента столкновения скоростного поезда и маневрового локомотива в в столице Турции Анкаре. Ролик накануне был опубликован в YouTube.

После столкновения несколько вагонов перевернулись. Еще два вагона столкнулись с надземным пешеходным переходом.

По последним данным, в результате железнодорожной катастрофы девять человек погибли, еще 48 получили ранения.

Напомним, утром 13 декабря в Анкаре произошло столкновение скоростного поезда, который следовал по маршруту Анкара – Конья, с маневровым локомотивом. По данному факту началось расследование. Уже задержаны первые подозреваемые – это три сотрудника Государственных железных дорог Турции. Их действия могли стать причиной катастрофы.

Также на прошлой неделе в Южной Корее произошла масштабная авария поезда. Все десять вагонов экспресса из 198 пассажирами сошли с рельсов на скорости 103 км/ч. Пострадали минимум 14 человек.

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