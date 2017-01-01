Германия начала поставки самоходных гаубиц в Литву

Оставшиеся 16 артиллерийских систем PzH 2000 Германия передаст литовским военным до конца 2019 года.

Германия доставила на базу артиллерийского батальона литовской армии в городе Рукле две модернизированные самоходные гаубицы PzH 2000. Об этом сообщило Минобороны Литвы в четверг, 14 декабря.

Самоходки приобретены в рамках договора, который был заключен в сентябре 2015 года и предусматривает поставку в общей сложности 18 артиллерийских систем.

В условиях современных военных конфликтов, в частности в Украине, "эффективная артиллерия – одна из важнейших оборонных, и одновременно сдерживающих опор", сказал замминистра обороны страны Гедримас Йеглинскас. По его мнению, немецкие гаубицы "несомненно укрепят оборонный потенциал литовской армии".

Ожидается, что оставшиеся 16 гаубиц Германия передаст Литве до конца 2019 года. Немецкие специалисты уже обучили литовских военных обращению с САУ PzH 2000.

Ранее на вооружении литовскоо батальона находились 105-мм гаубицы, которые могли поражать цели на дистанции около 11 километров. Новые гаубицы PzH2000 позволят увеличить дальность поражения до 40 километров.

Напомним, в октябре СМИ сообщили, что в Украину поступила крупная партия американского летального оружия и боеприпасов, включая ракеты.

При этом единственным официальным летальным оружием США, поставленным в Украину, является ПТРК Javelin, которые были получены в апреле. Украина получила 37 установок и 210 ракет на сумму 47 млн долларов.

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