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В РПЦ назвали Собор в Киеве "канонически ничтожным"

Комментариев: 12
В Москве считают ничего не значащим избрание предстоятеля единой поместной церкви в Украине и называют Собор "неканоническим собранием лиц".
В Москве резко отреагировали на Собор в Киеве
В Москве резко отреагировали на Собор в Киеве

В Русской православной церкви считают "канонически ничтожным" прошедший в Киеве Объединительный собор, на котором был избран глава новой украинской церкви, независимой от Москвы. Об этом сказал замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, сообщает Интерфакс в субботу, 15 декабря.

"Неканоническое собрание лиц, отчасти имеющих, а большей частью – не имеющих законной архиерейской хиротонии под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического "архиерея" таким же неканоническим предстоятелем. Для нас это событие ровно ничего не означает", – сказал Балашов.

Он также не понимает "на что надеялись два архиерея законной Украинской православной церкви, которые пришли на собор".

"Жалко их всех. Печальная участь", – резюмировал московский протоиерей.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и Всея Украины.

Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

После завершения Собора, президент Петр Порошенко заявил, что государство защитит права священиков и мирян УПЦ МП, которые решат ее покинуть.

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Теги: Россия, Украина, церковь, РПЦ, Православие, православная церковь, Собор, томос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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Пьянству_бой!!!    15.12.2018, 20:14
Оценка:  +9
Пьянству_бой!!!
Кацапо-мацкальская говинда опять втирает что царь не настоящий? Сталинско-бериевский патриархат пусть втирает про свои духовные скрепы у себя на росии. ГЕТЬ З УКРАЇНИ КЛЯТІ !!!!
Pivkov3    15.12.2018, 20:01
Оценка:  -10
Pivkov3
С таким же успехом можно было собрать бомжей с ЖД вокзала, такая бы была легитимность этого сборища сатанистов.
Kostos    15.12.2018, 20:03
Оценка:  +6
Kostos
Харашо дарагой, всё отменим. Успагойся, Пивков №3
Anatol    15.12.2018, 20:01
Оценка:  +7
Anatol
Это как? В московскую секту не примут?
Антибес    15.12.2018, 19:46
Оценка:  -9
Антибес
Один потрохобот высрался однотипным бредом сразу пот четырьмя никами.И тут же свой бред сам же и плюсанул.Что можно сказать...Такое вот"единство"у нас в Украине.Аминь.)))))))))
Мухоморище    15.12.2018, 19:51
Оценка:  +8
Мухоморище
Ты хотело сказать у тебя за поребриком?)))
Мухоморище    15.12.2018, 19:36
Оценка:  +7
Мухоморище
Смешны гундяевские попы фсбэшного патриархата.Сегодня воистину великий день!!!
Антибес    15.12.2018, 19:35
Оценка:  -12
Антибес
Ну что можно сказать.Можно только гордиться церковью якобы независимой от Москвы,но полностью зависиой от Стамбула.Гыгыгыгыгы!Ай да бухой Педя,ай да дьякон УПЦ МП!!!))))))))))))
Мухоморище    15.12.2018, 19:38
Оценка:  +9
Мухоморище
Быдло смердячее,ты уже здесь?Скрепы высе...аешь)))
Хитрый-Лис    15.12.2018, 19:43
Оценка:  +9
Хитрый-Лис
Оставь убогого ему позарез нужны 30 сребреников. Кредиты погасить срочно нужно.
ummon    15.12.2018, 19:34
Оценка:  +12
ummon
'В РПЦ назвали Собор в Киеве "канонически ничтожным"'
Какая разница, что они называли? Они уже нелегитимные и все, что они говорят смысла не имеет
сергей11    15.12.2018, 19:38
Оценка:  +7
сергей11
Камлание кремлевских шаманов...
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