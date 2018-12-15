В РПЦ назвали Собор в Киеве "канонически ничтожным"
В Русской православной церкви считают "канонически ничтожным" прошедший в Киеве Объединительный собор, на котором был избран глава новой украинской церкви, независимой от Москвы. Об этом сказал замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, сообщает Интерфакс в субботу, 15 декабря.
"Неканоническое собрание лиц, отчасти имеющих, а большей частью – не имеющих законной архиерейской хиротонии под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического "архиерея" таким же неканоническим предстоятелем. Для нас это событие ровно ничего не означает", – сказал Балашов.
Он также не понимает "на что надеялись два архиерея законной Украинской православной церкви, которые пришли на собор".
"Жалко их всех. Печальная участь", – резюмировал московский протоиерей.
Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и Всея Украины.
Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.
После завершения Собора, президент Петр Порошенко заявил, что государство защитит права священиков и мирян УПЦ МП, которые решат ее покинуть.
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Какая разница, что они называли? Они уже нелегитимные и все, что они говорят смысла не имеет