Количество протестующих во Франции уменьшилось

Не менее 66 тысяч человек приняли участие в манифестациях во Франции 15 декабря.

В Париже участниками акции протеста стали не менее 3 тысяч человек

По меньшей мере 66 тысяч человек приняли участие в манифестациях "желтых жилетов" во Франции 15 декабря, число манифестантов в Париже не превышало 3 тысяч человек. Об этом со ссылкой на министерство внутренних дел страны передает телеканал BFM.

Как указывает телеканал, в прошлую субботу, в это же время, число участников манифестаций достигало 126 тысяч человек.

Ранее сегодня сообщалось, что число участников протестов в стране составило 33,5 тысяч человек, из которых 2,2 тысяч - в Париже.

Напомним, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых желтых жилетов. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.

Правительство Франции пошло на экономические уступки "желтым жилетам" и отсрочило на год повышение цен на топливо и наложило мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию.

Также с 2019 года в стране будет повышена на 100 евро минимальная зарплата и уменьшено налоговое бремя для самых незащищенных слоев населения.

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