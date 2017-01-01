В Вене протестовали против политики правительства

По данным австрийских правоохранителей, акция прошла мирно, без правонарушений.

В Вене в субботу, 15 декабря, прошла демонстрация против миграционной и социальной политики коалиционного правительства, в которой приняли участие около 17 тысяч человек. Об этом пишет DW.

По данным австрийских правоохранителей, акция прошла мирно, без правонарушений.

Демонстранты в Вене протестовали, в частности, против планируемого запрета на ношение платков в детских садах и начальных школах, и поправок в законодательство, позволяющих работодателю устанавливать двенадцатичасовой рабочий день.

На некоторых протестующих были надеты желтые жилеты - символ протестов во Франции против реформ правительства и президента страны Макрона.

Отмечается, что политика коалиционного правительства Австрии, сформированного консервативной Австрийской народной партией и правопопулистской Австрийской партией свободы, предусматривает также сокращение пособий многодетным семьям. Эти меры нацелены на семьи мигрантов, однако затрагивают и граждан Австрии.

В 2019 году австрийское правительство намерено провести налоговую реформу, которая по его мнению, ослабит финансовую нагрузку на австрийцев со средним и низким уровнем доходов.

Напомним, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых желтых жилетов. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.

Правительство Франции пошло на экономические уступки "желтым жилетам" и отсрочило на год повышение цен на топливо и наложило мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию.

Также с 2019 года в стране будет повышена на 100 евро минимальная зарплата и уменьшено налоговое бремя для самых незащищенных слоев населения.

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