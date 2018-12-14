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Умер юморист из Кривого зеркала

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Обид Асомов умер от болезни сердца, ему было 55 лет. Артиста госпитализировали 11 декабря, несколько дней за его жизнь боролись врачи.
Умер известный российский юморист
Умер известный российский юморист
кадр из видео

Российский юморист Евгений Петросян в своем Instagram сообщил, что в столице Узбекистана скончался Обид Асомов, участник телепередачи Кривое зеркало. Сам Петросян находится на гастролях в Германии и приехать в Ташкент не может.

Асомов умер от болезни сердца, ему было 55 лет. Артиста госпитализировали 11 декабря, несколько дней за его жизнь боролись врачи. Но все оказалось безуспешно.

Петросян отметил, что с Асомовым он выступал пару недель назад на гастролях в столице Узбекистана, и ничего не предвещало беды. Поэтому артист так переживает из-за случившегося, ведь Асомов был его давним товарищем и другом.

Актера часто называли узбекским Райкиным.

Ранее актриса Сондра Локк, которая прославилась благодаря ролям в фильмах Клинта Иствуда, скончалась в Лос-Анджелесе. 

Умерла трехкратная лауреатка Grammy Нэнси Уилсон

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Теги: смерть, Узбекистан, юмор, Петросян
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Источник: korrespondent.net

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