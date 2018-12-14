Умер юморист из Кривого зеркала

Обид Асомов умер от болезни сердца, ему было 55 лет. Артиста госпитализировали 11 декабря, несколько дней за его жизнь боролись врачи.

Российский юморист Евгений Петросян в своем Instagram сообщил, что в столице Узбекистана скончался Обид Асомов, участник телепередачи Кривое зеркало. Сам Петросян находится на гастролях в Германии и приехать в Ташкент не может.

Асомов умер от болезни сердца, ему было 55 лет. Артиста госпитализировали 11 декабря, несколько дней за его жизнь боролись врачи. Но все оказалось безуспешно.

Петросян отметил, что с Асомовым он выступал пару недель назад на гастролях в столице Узбекистана, и ничего не предвещало беды. Поэтому артист так переживает из-за случившегося, ведь Асомов был его давним товарищем и другом.

Актера часто называли узбекским Райкиным.

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