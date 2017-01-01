В Швейцарии автобус врезался в ограждение: есть погибшие и раненые

Водитель потерял управление и автобус с пассажирами врезался в ограждение. Более 40 человек пострадали.

В Швейцарии в воскресенье, 16 декабря, пассажирский автобус врезался в ограждение. В результате один человек погиб и более 40 пострадали, сообщает 20 Minuten.

Отмечается, что, дорожно-транспортное происшествие случилось около четырех утра на автомагистрали в кантоне Цюрих.

По данным полиции, автобус направлялся из Генуи в Дюссельдорф. В какой-то момент водитель потерял управление транспортным средством и врезался в ограждение.

"В результате аварии один человек получил смертельные ранения, трое - серьезные ранения, а еще 41 человек - травмы легкой и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

При этом точное число пассажиров, которые находились в автобусе на момент ДТП, не сообщается.

Полицейские продолжают устанавливать причины аварии, на месте инцидента вместе с ними работают спасатели.

Напомним, минувшей ночью во Львовеской области пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Volvo. Четыре человека погибли.

А минувшим вечером под Киевом фура протаранила шесть авто.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet