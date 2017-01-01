Популярность Трампа упала после выборов в Конгресс

После выборов в американский конгресс деятельность Дональда Трампа одобряют 43% граждан страны.



Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа снизился после выборов в американский конгресс. Об этом сообщает

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа снизился после выборов в американский конгресс. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на опрос.

По данным издания, деятельность Трампа одобряют 43% американцев. Более 50% опрошенных негативно относятся к деятельности президента США.







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При этом только 38% респондентов готовы голосовать за Трампа на выборах 2020 года.

Напомним, в октябре рейтинг одобрения деятельности Трампа на посту президента США опустился за неделю на четыре процентных пункта и достиг 40%.

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