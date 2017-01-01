Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Популярность Трампа упала после выборов в Конгресс

Комментариев: 0
После выборов в американский конгресс деятельность Дональда Трампа одобряют 43% граждан страны.
Рейтинг Трампа снова упал
Рейтинг Трампа снова упал

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа снизился после выборов в американский конгресс. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на опрос.
 
По данным издания, деятельность Трампа одобряют 43% американцев. Более 50% опрошенных негативно относятся к деятельности президента США.
 
При этом только 38% респондентов готовы голосовать за Трампа на выборах 2020 года.

Трамп передаривает сыну подарки от других людей
 
Напомним, в октябре рейтинг одобрения деятельности Трампа на посту президента США опустился за неделю на четыре процентных пункта и достиг 40%. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: рейтинг, США, конгресс, Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь