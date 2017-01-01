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Мэй оценила шансы проведения нового референдума по Brexit

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По мнению британского премьера, второй референдум поставит под вопрос в глазах избирателей способность правительства реализовывать демократию.
Тэреза Мэй
Тэреза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что новый референдум по Brexit нанесет непоправимый ущерб политике британского правительства, передает Reuters.
 
Об этом говорится в речи Мэй, с которой она выступит в Палате общин британского парламента. По ее мнению, второй референдум поставит под вопрос в глазах избирателей способность правительства "реализовывать демократию".
 
Мэй также отметила, что новый плебисцит по Brexit еще больше разделит Великобританию.

Напомним, 10 декабря в парламенте Великобритании должно было пройти голосование по условиям сделки с Брюсселем по Brexit, однако Мэй его отменила. В связи с этим британский парламент объявил о проведении срочных дебатов.

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Теги: референдум, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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