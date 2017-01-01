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В США разбился легкомоторный самолет

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Самолет врезался в землю после вылета в штате Виргиния, в результате крушения погиб один человек.
Легкомоторный самолет потерпел крушения в США
Легкомоторный самолет потерпел крушения в США
planespotters.net

В американском штате Виргиния в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек, сообщает Fox News.
 
По данным телеканала, самолет разбился в округе Спотсилвейния. Воздушное судно врезалось в землю вскоре после вылета из аэропорта Шеннон.

В Мексике самолет упал на жилой дом, есть погибшие

Ранее сообщалось, что на юге американского штата Индиана разбился частный самолет, погибли три человека.

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Теги: авиакатастрофа, США, самолет, крушение
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Источник: korrespondent.net

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