В США разбился легкомоторный самолет
Самолет врезался в землю после вылета в штате Виргиния, в результате крушения погиб один человек.
В американском штате Виргиния в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек, сообщает Fox News.
По данным телеканала, самолет разбился в округе Спотсилвейния. Воздушное судно врезалось в землю вскоре после вылета из аэропорта Шеннон.
В Мексике самолет упал на жилой дом, есть погибшие
В Мексике самолет упал на жилой дом, есть погибшие
Ранее сообщалось, что на юге американского штата Индиана разбился частный самолет, погибли три человека.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент