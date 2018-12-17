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В Германии заявили, что не намерены отказываться от Северного потока-2

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Газопровод в обход Украины будет возведен, но при условии, что транзит через Украину после 2019 года также будет сохраняться.
Петер Альтмайер назвал условие строительства Северного потока-2
Петер Альтмайер назвал условие строительства Северного потока-2
dw.com

Строительство газопровода Северный поток-2 возможно, если при этом будут сохраняться "ключевые интересы Украины". Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, сообщает в воскресенье, 16 декабря, Deutsche Welle.

К "ключевым интересам Украины" министр отнес сохранение транзита газа через территорию Украины после 2019 года. Также Альтмайер подчеркнул, что не намерен уступать призывам США, Украины и членов Христианско-демократического союза отказаться от строительства Северного потока-2 из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

Вместе с тем, Альтмайер заявил, что агрессивные действия России с нападением на украинские корабли является "большой ошибкой", которая "не улучшила позицию РФ в иных вопросах".

Как сообщалось, накануне США призвали Германию отказаться от Северного потока-2.  Представитель Госдепартамента Роберт Палладино заявил, что Соединенные Штаты призывают Германию отказаться от строительства газопровода Северный поток-2 и прислушаться к опасениям соседей, "безопасность которых будет подорвана" этим трубопроводом.

Как сообщалось, 12 декабря евродепутаты приняли резолюцию, в которой призвали прекратить реализацию проекта Северный поток-2.

В свою очередь, в МИД РФ резолюцию Европы по Северному потоку-2 назвали "безумием".

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Теги: Россия, газ, Германия, Северный поток, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Vesna_Krasna2    17.12.2018, 08:55
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
Хм ,как говорится пишите письма мелким почерком)
Мыкола    17.12.2018, 07:54
Оценка:  +1
Мыкола
Это пример того, как нормальные чиновники отстаивают экономические интересы своей страны ! Учитесь барыги!
Колишнiй-скідняк    17.12.2018, 08:09
Оценка:  0
Колишнiй-скідняк
ты ничего не понимаешь в политике. Чиновники Украины это говорящие головы США. Поэтому они отстаивают интересы своего народа, а именно интересы американцев. Интересы аборигенов никого не волнуют. ибо лет через 30 аборигенов уже не будет. А интересы американцев - вечны!
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